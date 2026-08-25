В Казахстане появятся новые профессии в энергетике

Министерство энергетики утвердило новый профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике». Документ разработан в соответствии с Законом РК «О профессиональных квалификациях» и должен сформировать современные требования к специалистам в сфере цифровой трансформации энергетической отрасли.

Стандарт разработали в рамках Плана разработки и актуализации профессиональных стандартов на 2026 год, а также в связи с тем, что глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Какие профессии появятся

Документ вводит сразу три новые профессии: проектировщик интеллектуальных (умных) сетей, инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта в энергосистемах (Smart Grid), а также специалист по кибербезопасности энергетических сетей.

Эти специальности сформировали на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана. В дальнейшем их будут использовать при разработке образовательных программ и подготовке кадров для энергетической отрасли.

Что охватывает стандарт

Профессиональный стандарт применяется в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики. Он охватывает виды деятельности, связанные с внедрением и эксплуатацией цифровых технологий, систем автоматизации, анализа данных, а также с разработкой и применением решений на основе искусственного интеллекта.

В частности, документ затрагивает процессы производства, передачи, хранения, распределения и потребления электрической и тепловой энергии, и предусматривает использование современных цифровых инструментов – автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ), технологий Smart Grid и других решений на основе искусственного интеллекта.

Помимо этого, стандарт устанавливает единые требования к знаниям, умениям и навыкам специалистов, которые работают с цифровыми технологиями в энергетике.