В ЦИК оценили предварительные отчеты международных наблюдателей

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман прокомментировал предварительные оценки международных наблюдателей по итогам выборов депутатов Курултая, передает BAQ.KZ.

По его словам, за выборами наблюдали 777 международных наблюдателей, представлявших международные миссии и делегации зарубежных государств.

«До голосования, в день голосования, вчера в нашем зале, на избирательных участках, на различных медийных площадках были даны многочисленные комментарии, которые касались организации голосования, работы избирательных комиссий, оснащения избирательных участков, качества списков избирателей», – сказал Мухтар Ерман.

По словам заместителя председателя ЦИК, профессиональные участники международных миссий смогли непосредственно оценить степень готовности избирательных комиссий.

«Здесь мы признаем, что наши коллеги, прежде всего те, кто профессионально занимается выборами, видели степень готовности наших комиссий. Безусловно, есть разные точки зрения, есть разные миссии», – сказал он.