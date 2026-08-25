Виктория Ан стала двукратной чемпионкой Центральной Азии

Казахстанская легкоатлетка Виктория Ан завоевала вторую золотую медаль на III чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике, который проходит в Ташкенте, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Спортсменка стала первой в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 11,85 секунды. Этот результат стал для нее лучшим в текущем сезоне.

Второе место заняла представительница Узбекистана Лайло Аллаберганова — 11,92 секунды. Третьей финишировала спортсменка из Туркменистана Валентина Мередова с результатом 12,09 секунды.

Днем ранее Виктория Ан выиграла и дистанцию 200 метров. Тогда она показала время 24,05 секунды и также поднялась на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, казахстанка стала двукратной победительницей чемпионата Центральной Азии, выиграв забеги на 100 и 200 метров.

Кроме того, результат 24,05 секунды на дистанции 200 метров позволяет Виктории Ан претендовать на участие в XX Азиатских играх, которые пройдут в Японии.