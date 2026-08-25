Дефицит бюджета Казахстана снизится до 0,4% ВВП к 2029 году
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Для обеспечения устойчивости государственных финансов дефицит бюджета планируется снизить с 2,3% к ВВП в 2027 году до 0,4% к ВВП в 2029 году. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его словам, ненефтяной дефицит за этот период сократится с 5,3% до 2,5% к ВВП.
С учетом прогнозных показателей расходы республиканского бюджета составят 30,2 трлн тенге в 2027 году, 29,4 трлн тенге – в 2028 году и 29,6 трлн тенге – в 2029 году.
Также ожидается увеличение накоплений в Национальном фонде. При базовом сценарии общий объем поступлений в Нацфонд прогнозируется на уровне 5,1 трлн тенге в 2027 году, 5,5 трлн тенге – в 2028 году и 5,7 трлн тенге – в 2029 году.
Чистые поступления в Нацфонд составят 0,5 трлн тенге в 2027 году, 1,4 трлн тенге – в 2028 году и 2 трлн тенге – в 2029 году.
Валютные активы Национального фонда, согласно прогнозу, увеличатся с 65,2 млрд долларов в 2027 году до 70,6 млрд долларов в 2029 году.
Ранее Жумангарин сообщил о том, что рост ВВП Казахстана в 2027–2029 годах превысит 5%.
Также сообщалось, что рост экономики ускорился до 4,1% по итогам января-июня 2026 года.
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