Реальный рост ВВП Казахстана по итогам января-июня 2026 года составил 4,1%. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Как отметил Вице-министр, по итогам января-июня текущего года рост экономики составил 4,1%, ускорившись на 0,4 процентных пункта по сравнению с январем-маем.

"Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% в январе-мае т.г. до 5,1%", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Он уточнил, что положительная динамика показателей обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе. Основным драйвером роста экономики остается ненефтяной сектор. Темпы роста ненефтяного сектора в текущем году стабильно превышают 5%.

По оценке World Impact Media Organization, экономика Казахстана становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.