Древнее Стоунхенджа на тысячу лет: монументальное сооружение обнаружили в Чехии

Археологи обнаружили возле чешского поселка Хлебы древнее круглое сооружение, возраст которого оценивается более чем в 6500 лет. Оно примерно на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа.

По информации Bild, комплекс расположен в Среднечешском крае и имеет диаметр около 230 метров. Надземных конструкций практически не сохранилось, однако исследователи обнаружили следы рва глубиной более 2,5 метра и 12 входов, ведущих к центральной части сооружения.

По словам руководителя раскопок Петра Криштуфа, расположение входов, вероятно, имело астрономическое значение. Часть из них ориентирована на точки восхода и заката Солнца во время летнего и зимнего солнцестояния. Другие соответствуют крайним положениям Луны, которые повторяются примерно раз в 18 лет.

Исследователь отметил, что похожий принцип планировки прослеживается и в конструкции Стоунхенджа.

Археологи также нашли внутри рва многочисленные кости животных, в том числе черепа и рога быков. Особенно много таких находок обнаружено возле входов. По мнению ученых, рога могли использоваться для украшения ворот, а сам бык, вероятно, имел символическое значение и ассоциировался с силой и плодородием.

Специалисты считают, что сооружение могло выполнять не только практическую, но и религиозную функцию. Оно относится к числу древнейших известных монументальных комплексов Центральной Европы.