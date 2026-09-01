Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году
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В Казахстане с 2027 года предлагается изменить ряд социально-экономических показателей. Министерство финансов разработало проект закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документ предусматривает новые размеры МРП, минимальной пенсии и базовой пенсионной выплаты.
Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года:
- минимальная заработная плата останется на уровне 85 000 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) составит 4 693 тенге. В 2026 году он составляет 4 325 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 38 622 тенге. В 2026 году – 35 596 тенге;
- минимальная пенсия составит 74 919 тенге. В 2026 году – 69 049 тенге;
- прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 55 173 тенге. В 2026 году – 50 851 тенге.
Кроме того, законопроект предусматривает повышение с 1 января 2027 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет на 8,5%.
Также предлагается увеличить размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование. С 2027 года его планируется повысить до 2,2% от объекта исчисления взносов. В настоящее время этот показатель составляет 2%.
Ранее сообщалось, что совокупный ВВП пяти стран Центральной Азии достиг $543 млрд. Более половины этой суммы – $306 млрд приходится на Казахстан.
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