Заморозки, дождь со снегом и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 2 сентября

В Казахстане 2 сентября ожидается резкая смена погодных условий. В ряде регионов синоптики прогнозируют заморозки, осадки, грозы и усиление ветра. На севере и востоке страны дождь может перейти в мокрый снег.

По данным «Казгидромета», заморозки до 1–3 градусов ожидаются на западе, севере и востоке Акмолинской области, на западе и севере Павлодарской области, в области Абай, а также на западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области.

В Петропавловске ночью на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в Павлодаре – до 1 градуса.

На севере и востоке Акмолинской и Павлодарской областей, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области, а также на западе, севере и востоке области Абай ожидаются осадки. Местами дождь может перейти в мокрый снег.

Непогода затронет и юго-восток страны. В Алматы и Алматинской области прогнозируются дождь, гроза и временами сильный дождь. Ветер может усиливаться до 17–22 м/с. В горных районах области Жетысу порывы ветра могут достигать 30 м/с и более.

Дожди и грозы также ожидаются в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай. В отдельных регионах прогнозируются туман и град.

При этом на значительной части страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждения действуют, в частности, в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и области Улытау.

Что ждать от сентября

По консультативному прогнозу «Казгидромета», сентябрь в Казахстане будет контрастным. В начале месяца на западе и юге еще сохранится летнее тепло, тогда как северные, центральные и восточные регионы раньше почувствуют приближение осени.

В течение месяца периоды потепления будут сменяться похолоданиями. На западе температура днем временами может достигать +27…+35 градусов, а на севере, в центре и на востоке при очередных похолоданиях опускаться до +8…+17 градусов. Ночью в этих регионах возможны заморозки.

В южной половине страны днем ожидаются колебания от +15…+22 до +25…+33 градусов. В горных районах температура ночью в отдельные периоды может опускаться до отрицательных значений.

В целом средняя температура сентября на большей части Казахстана прогнозируется около климатической нормы. На западе Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей она может оказаться примерно на один градус выше нормы.

Осадков в большинстве регионов ожидается около нормы. Больше обычного их прогнозируют на крайнем западе, северо-западе и северо-востоке Казахстана, а меньше – преимущественно на юге и юго-западе страны.