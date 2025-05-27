Концерт Дженнифер Лопес в Алматы состоится, как и планировалось, 10 августа 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы мероприятия — First Media Group и CA Entertainment — совместно с ФК "Кайрат" и Дирекцией спортивных сооружений Алматы достигли соглашения о проведении концерта на стадионе без изменений даты.

С учётом высокого зрительского интереса и международного масштаба события, стороны приняли решение перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября 2025 года.

Это позволит гарантировать комфорт и безопасность как для болельщиков, так и для зрителей концерта.

При этом еврокубковые матчи "Кайрата", запланированные на 7 и 12 августа, состоятся по графику — они не переносятся.

Организаторы выразили благодарность руководству ФК "Кайрат", Федерации футбола Казахстана, клубу "Женис", а также Дирекции спортивных сооружений и городским службам за конструктивный подход и поддержку.

"Мы уверены, что такие решения способствуют развитию Алматы как динамичного культурного и туристического центра", — подчеркнули организаторы.

Ранее сообщалось, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес. После ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы.