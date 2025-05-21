Поп-звезда мирового масштаба Дженнифер Лопес даст дополнительный концерт в Алматы. Шоу состоится 10 августа 2025 года, сообщил продюсер "Астана Концерта" Малик Хасенов в интервью журналистке Динаре Сатжан, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, переговоры с представителями певицы уже находятся на финальной стадии. Концерт в Алматы станет вторым выступлением Лопес в Казахстане в рамках её мирового турне.

Ранее стало известно, что артистка впервые выступит в Астане 1 августа, и билеты на это шоу были раскуплены за считанные часы.

Дополнительный концерт планируется провести на Центральном стадионе Алматы. Ожидается, что мероприятие соберёт тысячи зрителей.

Продажа билетов начнётся сразу после завершения всех организационных формальностей. Организаторы призывают поклонников следить за официальными анонсами, чтобы не пропустить начало реализации билетов.

Турне Дженнифер Лопес 2025 года включает выступления в крупнейших городах Европы, Азии и Северной Америки. Казахстан станет одной из немногих стран Центральной Азии, куда приедет певица.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт ДжейЛо разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: Аншлаг!

Однако настоящий спектакль развернулся не только на сцене, но и в онлайн-объявлениях. Уже спустя считаные часы после старта продаж билеты появились на OLX и других платформах. Продавцы просят за вход на шоу от 50 до 100 тысяч тенге, предлагая как стандартные билеты, так и фан-пропуска