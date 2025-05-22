Футбольный клуб "Кайрат" выступил с разъяснением в связи с появившейся в СМИ информацией о проведении концерта 10 августа на Центральном стадионе города Алматы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в клубе, указанная дата не была согласована с ФК "Кайрат" и проведение мероприятия в этот день невозможно.

По данным клуба, 16 мая 2025 года в его адрес поступило уведомление от Дирекции спортивных сооружений Алматы о предварительном бронировании стадиона для культурного мероприятия. Однако уже 20 мая клуб официально уведомил дирекцию о невозможности использования объекта в этот период. Причиной стали матчи Премьер-лиги и участие команды в еврокубках.

На 9 или 10 августа на стадионе запланирован матч "Кайрат" - "Женис", включённый в официальный календарь Чемпионата РК. Также 7 и 12 августа команда играет в международных турнирах, и стадион должен быть подготовлен в соответствии с требованиями УЕФА.

ФК "Кайрат" выразил удивление в связи с публичным анонсом концерта, несмотря на направленный отказ. В заявлении подчёркивается уважительное отношение клуба к культурным инициативам и готовность к открытому диалогу. Клуб выразил надежду на конструктивное взаимодействие всех сторон при формировании графика использования стадиона.

Напомним, ранее продюсер "Астана Концерта" Малик Хасенов сообщил, что мировая звезда Дженнифер Лопес даст дополнительный концерт в Алматы. Шоу состоится 10 августа на Центральном стадионе.

Артистка впервые выступит в Астане 1 августа.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

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