Инфляция в Казахстане может замедлиться к 2028 году

Правительство РК прогнозирует постепенное замедление инфляции в среднесрочной перспективе, сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

«Прогнозный коридор инфляции определен на уровне 7,5-9,5 % в 2027 году, 6-8 % в 2028-2029 годах», - сказал Жумангарин.

Ранее он также сообщил, что для обеспечения устойчивости государственных финансов дефицит бюджета планируется снизить с 2,3% к ВВП в 2027 году до 0,4% к ВВП в 2029 году.

По его словам, ненефтяной дефицит за этот период сократится с 5,3% до 2,5% к ВВП.

С учетом прогнозных показателей расходы республиканского бюджета составят 30,2 трлн тенге в 2027 году, 29,4 трлн тенге – в 2028 году и 29,6 трлн тенге – в 2029 году.

Ранее глава Правительства Олжас Бектенов на заседании заявил о том, что По итогам года рост экономики Казахстана должен составить не менее 5%.