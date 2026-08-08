Иностранец получил травму в горах Алматинской области
Спасатели МЧС эвакуировали граждан Германии с высокогорного пика.
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В Карасайском районе Алматинской области на пике Сатпаева (Советов) за помощью обратилась группа туристов - граждан Германии. Во время восхождения один из них получил травму руки и не смог самостоятельно продолжить спуск.
Для проведения спасательной операции были привлечены спасатели РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» МЧС РК», Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Алматы и вертолет АО «Казавиаспас». После высадки в высокогорной местности спасатели пешком добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и транспортировали к месту, доступному для посадки воздушного судна.
С помощью вертолета пострадавший был эвакуирован и доставлен в ГКБ №4, где его передали медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
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