Иностранец получил травму в горах Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области на пике Сатпаева (Советов) за помощью обратилась группа туристов - граждан Германии. Во время восхождения один из них получил травму руки и не смог самостоятельно продолжить спуск.

Для проведения спасательной операции были привлечены спасатели РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» МЧС РК», Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Алматы и вертолет АО «Казавиаспас». После высадки в высокогорной местности спасатели пешком добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и транспортировали к месту, доступному для посадки воздушного судна.

С помощью вертолета пострадавший был эвакуирован и доставлен в ГКБ №4, где его передали медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.