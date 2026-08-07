Доллар по 440 тенге? Аналитик рассказал, чего ждать осенью 2026 года

Официальный курс доллара на 6 августа составляет 469,85 тенге. По итогам июля национальная валюта укрепилась на 1,3%, а базовая ставка в Казахстане остается на уровне – 16,75%. Финансовый аналитик Нургали Нурмагамбетов допускает, что осенью курс может опуститься до 420–440 тенге, а в 2027 году – приблизиться к 380–400 тенге. Корреспондент BAQ.KZ узнала, на чем основан этот прогноз, как долго доллар может удерживаться на новых уровнях и когда укрепление тенге отразится на стоимости товаров и зарубежных поездок.

Почему тенге может продолжить укрепление

По словам аналитика, нынешняя динамика курса сформировалась под влиянием внешних и внутренних факторов, которые действуют на валютный рынок с конца прошлого года.

Одним из главных внутренних факторов Нургали Нурмагамбетов назвал высокую базовую ставку. 27 июля Национальный банк снизил ее с 17% до 16,75% годовых с коридором от 15,75% до 17,75%. Несмотря на это, доходность тенговых финансовых инструментов остается высокой.

«Когда по тенговым депозитам можно получать высокую доходность, хранить средства в долларах становится менее выгодно. Чтобы валютные сбережения дали сопоставимый результат, доллар должен значительно подорожать. Сейчас я не вижу условий для такого роста», – пояснил Нургали Нурмагамбетов.

Дополнительную поддержку тенге, по мнению эксперта, оказывает интерес иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Казахстана. Для приобретения тенговых облигаций они продают иностранную валюту, тем самым увеличивая спрос на тенге.

«Разница между ставками в Казахстане и за рубежом позволяет инвесторам зарабатывать на тенговых облигациях. При этом Казахстан воспринимается как страна с ресурсным потенциалом, выгодным географическим положением и относительно устойчивой долговой позицией», – отметил аналитик.

Нурмагамбетов ожидает, что приток иностранного капитала может продолжиться и в 2027 году. Вместе с тем динамика курса будет зависеть от цен на сырье, объема валютных продаж, импортных платежей, действий крупных участников рынка и общей ситуации в мировой экономике.

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Когда доллар может опуститься до 420–440 тенге

Нургали Нурмагамбетов считает, что курс может постепенно приблизиться к диапазону 420–440 тенге уже в течение осени. Снижение с нынешнего уровня до 440 тенге составляет около 6%, поэтому при движении в течение нескольких недель или месяцев его нельзя назвать резким.

«Диапазон 420–440 тенге может стать первой продолжительной остановкой. Думаю, курс задержится на этих уровнях на один-два, возможно, три месяца. Там появится большое количество покупателей, готовых обменивать тенге на доллары. Для тех, кому нужна американская валюта в больших объемах, это достаточно привлекательный уровень», – сказал Нургали Нурмагамбетов.

После периода стабилизации тенденция к укреплению тенге, по мнению эксперта, может продолжиться.

«Следующий диапазон – 380–400 тенге. Думаю, мы увидим эти уровни, скорее всего, уже в следующем году. Возможно, движение начнется и ближе к концу этого года, однако сначала курс может закрепиться в пределах 420–440 тенге», – отметил аналитик.

Указанные значения являются прогнозом Нургали Нурмагамбетова, основанным на текущей ситуации на валютном рынке. Фактический курс будет зависеть от решений центральных банков, ситуации на мировых рынках, цен на сырье, объема импорта и внутреннего спроса на иностранную валюту.

Подешевеют ли товары и зарубежные поездки

Укрепление тенге может снизить стоимость импортных товаров и услуг. Однако изменения на ценниках произойдут не сразу, поскольку часть продукции была закуплена по более высокому курсу.

«Многие товары, которые сейчас находятся на складах или в продаже, приобретались при другом курсе. Новые партии уже могут закупаться дешевле. Поэтому заметный эффект в ценах, вероятно, проявится ближе к концу осени», – объяснил аналитик.

По его словам, предприниматели будут учитывать снижение закупочной стоимости и цены конкурентов.

«Если закупочная цена в долларах снижается, а конкуренты начинают продавать дешевле, остальные участники рынка также будут корректировать стоимость. При этом размер прибыли может остаться прежним», – отметил Нургали Нурмагамбетов.

Более крепкий тенге также может сделать доступнее зарубежные поездки и покупки за границей. При сохранении доходов в национальной валюте покупательная способность казахстанцев в отношении импортных товаров и иностранных услуг увеличивается.

В то же время укрепление тенге может ухудшить финансовые показатели компаний, которые получают основную выручку в иностранной валюте, а значительную часть расходов несут в тенге. В первую очередь это касается экспортных, нефтегазовых и горнодобывающих предприятий.

Снижение курса доллара отразится и на владельцах валютных сбережений: стоимость таких накоплений в тенговом выражении уменьшится.

Может ли доллар снова резко вырасти

Нургали Нурмагамбетов считает возвращение курса к 500–550 тенге в ближайшей перспективе маловероятным.

«Идея о том, что в следующем году доллар снова вернется выше 500 тенге, на мой взгляд, не выдерживает критики. Я думаю, что мы, наоборот, можем увидеть уровни 380–400 тенге», – сказал аналитик.

По его словам, тенге поддерживают высокая доходность депозитов и облигаций, а также приток иностранного капитала.

«Когда по тенговым депозитам можно получать доходность около 19–20%, хранить деньги в долларах становится менее выгодно. Чтобы компенсировать эту разницу, доллар должен значительно подорожать. Сейчас я не вижу условий для такого роста», – отметил Нургали Нурмагамбетов.

Эксперт ожидает, что изменение курса будет происходить постепенно.

«В ближайшие два-три года движение может развернуться в обратную сторону. Доллар будет дешеветь постепенно, пока рынок не найдет новый равновесный уровень», – заключил он.

Прогноз Нургали Нурмагамбетова основан на сохранении высокой доходности тенговых инструментов, притоке иностранного капитала и ослаблении доллара на мировом рынке. По его оценке, осенью курс может опуститься до 420–440 тенге, однако дальнейшая динамика будет зависеть от решений Национального банка и Федеральной резервной системы США, цен на сырье и спроса на валюту внутри Казахстана.