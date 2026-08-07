На БАКАД меняют правила оплаты: кому придется платить вдвое больше

С 16 августа на Большой Алматинской кольцевой автодороге изменятся правила оплаты проезда. Для тех, кто платит вовремя, ничего не изменится, а вот забывчивым водителям придется раскошелиться. Как сообщили в Министерстве транспорта, если оплатить проезд заранее или в течение семи рабочих дней после поездки, стоимость останется прежней — от 302,75 до 951,5 тенге в зависимости от категории автомобиля.

Но если пропустить этот срок, скидка перестанет действовать. Тогда водителям придется платить по полному тарифу — от 605,5 до 1903 тенге. Фактически стоимость проезда для неплательщиков увеличится вдвое. В ведомстве объяснили, что нововведение должно повысить платежную дисциплину, а не увеличить расходы добросовестных автомобилистов.

Принцип расчета стоимости не меняется: сумма зависит от категории транспорта и времени нахождения на платном участке, а не от длины маршрута. Для жителей Талгарского, Карасайского и Илийского районов Алматинской области льготные месячные и годовые абонементы сохранятся без изменений.