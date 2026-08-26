Казахстан ускорит цифровизацию и внедрение ИИ до 2029 года

Правительство Казахстана утвердило план действий по реализации стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года. Документ предусматривает масштабное внедрение искусственного интеллекта в образование, медицину, госуслуги, бизнес и экономику. Один из главных показателей касается образования. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, к 2029 году базовыми навыками ИИ должны обладать не менее 80% выпускников школ, колледжей и вузов. К 2028 году технологии ИИ планируют внедрить в образовательные процессы не менее чем в 80% вузов и колледжей.

Изменения коснутся и госуслуг. К 2029 году время их предоставления и получения мер социальной поддержки планируют сократить минимум на 50% за счет ИИ, проактивных сервисов и автоматизации. В здравоохранении расширят цифровые сервисы, которыми можно пользоваться без посещения медучреждений, а ИИ начнут активнее применять при принятии клинических решений.

Цифровизация также охватит транспорт, строительство, энергетику, сельское хозяйство и финансовый сектор. Например, к 2029 году 70% активов топливно-энергетического комплекса должны подключить к цифровому мониторингу, а 100% новых технически сложных объектов в строительстве — сопровождать в едином цифровом контуре.

Отдельная цель — развитие отечественной IT-индустрии. К 2029 году экспорт IT-услуг и цифровых решений планируют увеличить минимум на 50%.