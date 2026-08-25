Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области рассмотрел дело по иску электромонтера к Департаменту Комитета государственной инспекции труда по Атырауской области.

Суд пересмотрел степень вины сторон в несчастном случае на производстве и признал, что ответственность полностью лежит на работодателе.

Что произошло

Несчастный случай произошел 19 декабря 2025 года во время работ на электрической сети.

Работник находился на опоре линии электропередачи, когда произошло внезапное включение электрической сети. В результате поражения электрическим током он получил тяжелые травмы, которые привели к ампутации ноги и руки.

По итогам специального расследования комиссия установила вину работодателя в размере 80%, а работника – 20%. Электромонтер не согласился с таким распределением и обратился в суд.

Почему включили электричество

В ходе судебного разбирательства установлено, что перед началом работ диспетчеру поручили отключить электрическую сеть на участке, где должна была работать бригада.

После получения подтверждения об отключении сотрудники приступили к работе. Однако позднее диспетчер, знавший о нахождении работников на линии, по небрежности забыл об этом и включил электросеть для проверки ее работоспособности.

В этот момент электромонтер находился на опоре и выполнял порученную работу.

Была ли вина работника

Суд установил, что пострадавший являлся электромонтером III группы допуска и выполнял работу в составе бригады под руководством ответственного лица.

При этом работодатель и ответственные сотрудники не обеспечили в полном объеме необходимые меры безопасности, в том числе должный контроль за проведением работ и исключение возможности подачи напряжения на линию.

Суд также не нашел доказательств того, что электромонтер совершил действия, нарушающие требования безопасности и повлиявшие на произошедшее.

Что решил суд

Суд признал необоснованным вывод комиссии о грубой неосторожности работника.

В результате пункт 6.2 акта специального расследования несчастного случая от 16 января 2026 года №124 был признан незаконным.

Вину работодателя установили в размере 100%, работника – 0%.

Апелляционная коллегия по административным делам Атырауского областного суда оставила решение без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что работнику с ампутированной ногой необоснованно вменили часть вины.

Истец работает слесарем-ремонтником 4-го разряда в ТОО «Рудненский кирпичный завод».

3 марта 2026 года во время замены конвейерной ленты на участке валковой дробилки произошел внезапный запуск оборудования. Левая нога работника попала под вращающиеся элементы механизма.

В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы, ему ампутировали нижнюю треть левой голени.

После происшествия Департамент Комитета государственной инспекции труда создал комиссию по специальному расследованию.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что ответственность за произошедшее несут как работодатель, так и сам пострадавший: 80% вины возложили на работодателя, 20% – на работника.

Однако мужчина не согласился с таким выводом и обратился в суд.

Суд установил, что расследование было проведено не в полном объеме.

Кроме того, суд пришел к выводу, что вина работника не подтверждена достаточными доказательствами. Также выяснилось, что он не проходил подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в соответствии с установленными правилами.

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