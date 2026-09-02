Казахстанские парахоккеисты завоевали бронзу международного турнира в Чехии

Сборная Казахстана по парахоккею стала бронзовым призером международного турнира Olomouc Cup 2026, который прошел в Чехии с 28 по 30 августа. За награды боролись восемь команд из Европы.

Казахстанская команда начала турнир с уверенной победы над сборной Франции — встреча завершилась со счетом 7:1. Во втором матче отечественные спортсмены с минимальным счетом 1:0 обыграли вторую сборную Чехии.

В заключительной игре группового этапа казахстанцы встретились с итальянским клубом South Tyrol Eagles и уступили со счетом 0:6. По итогам трех матчей сборная Казахстана заняла третье место.

Победителем Olomouc Cup 2026 стала сборная Италии. Серебряные медали достались Чехии, а Казахстан замкнул тройку призеров.

Итоговая тройка турнира:

Италия — 1-е место;

Чехия — 2-е место;

Казахстан — 3-е место.

Главный секретарь команды Казахстана по парахоккею Кайрат Сабиров назвал результат важным достижением для сборной.

«Бронзовая медаль на этом турнире — важное достижение для нас. Третье место среди восьми команд показало конкурентоспособность национальной команды на международной арене. Особенно победы над европейскими командами продемонстрировали хорошую подготовку наших игроков», — отметил Сабиров.

По его словам, выступление в Чехии также стало полезным опытом для подготовки сборной к следующим международным соревнованиям.