Казахстанские парахоккеисты завоевали бронзу международного турнира в Чехии
Победителем Olomouc Cup 2026 стала сборная Италии.
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Сборная Казахстана по парахоккею стала бронзовым призером международного турнира Olomouc Cup 2026, который прошел в Чехии с 28 по 30 августа. За награды боролись восемь команд из Европы.
Казахстанская команда начала турнир с уверенной победы над сборной Франции — встреча завершилась со счетом 7:1. Во втором матче отечественные спортсмены с минимальным счетом 1:0 обыграли вторую сборную Чехии.
В заключительной игре группового этапа казахстанцы встретились с итальянским клубом South Tyrol Eagles и уступили со счетом 0:6. По итогам трех матчей сборная Казахстана заняла третье место.
Победителем Olomouc Cup 2026 стала сборная Италии. Серебряные медали достались Чехии, а Казахстан замкнул тройку призеров.
Итоговая тройка турнира:
Италия — 1-е место;
Чехия — 2-е место;
Казахстан — 3-е место.
Главный секретарь команды Казахстана по парахоккею Кайрат Сабиров назвал результат важным достижением для сборной.
«Бронзовая медаль на этом турнире — важное достижение для нас. Третье место среди восьми команд показало конкурентоспособность национальной команды на международной арене. Особенно победы над европейскими командами продемонстрировали хорошую подготовку наших игроков», — отметил Сабиров.
По его словам, выступление в Чехии также стало полезным опытом для подготовки сборной к следующим международным соревнованиям.
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