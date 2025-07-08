Экономист Андрей Чеботарев прокомментировал увеличение пошлин на товары из Казахстана, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года. По его словам, это решение не окажет существенного воздействия на экономику страны, так как подавляющая часть казахстанского экспорта не подвержена этим пошлинам, передаёт BAQ.KZ.

"Абсолютно ничего не изменилось с весны, когда анонсировали повышение пошлин до 27%. Как уже утверждали и правительство, и эксперты, 95% нашего экспорта проходит по защищённым статьям. Это означает, что на них пошлины не распространяются. Речь идет о таких товарах, как сырая нефть, редкоземельные металлы, ферросплавы и других стратегически важных товарах", - рассказал Чеботарев редакции BAQ.KZ.

Эксперт подчеркнул, что пошлины затронут лишь незначительную часть экспорта Казахстана. В первую очередь продукцию, не относящуюся к ключевым сырьевым товарам.

"Под пошлины попадает менее 5% казахстанского экспорта. Наибольшие трудности могут возникнуть для Казахстана в отношении поставок линз, оптики и пшеничной клейковины в США – именно на эти товары будут введены пошлины. Однако 95% экспорта Казахстана остаются вне зоны действия этих пошлин. Поэтому в целом это решение не повлияет на экономику страны. Нет никаких особых потерь", – пояснил Андрей Чеботарев.

Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало подготовить официальный ответ на решение США о введении 25%-ных пошлин на товары, импортируемые из Казахстана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время ведется работа по подготовке соответствующей реакции.

С 1 августа 2025 года в США вступят в силу новые пошлины на все товары, поступающие из Казахстана. Это решение было озвучено президентом США Дональдом Трампом, который направил письмо с уведомлением об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Напоминаем, что в апреле 2025 года Трамп объявил о введении пошлин на иностранные товары в рамках экономической стратегии США. В ответ Министерство торговли и интеграции Казахстана заявляло, что ожидаемое повышение тарифов не затронет основные экспортные позиции страны.