Мощность Шымкентского НПЗ планируют увеличить вдвое — до 12 млн тонн в год
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Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве сообщил о модернизации Павлодарского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов, передает BAQ.KZ.
По его словам, по Павлодарскому нефтеперерабатывающему заводу проводится технико–экономическое изучение вопроса его модернизации и увеличения мощности на 2,2 млн тонн. До 2032 года этот проект планируют завершить.
По Шымкентскому нефтеперерабатывающему заводу предусмотрено увеличение мощности в два раза – с 6 до 12 млн тонн в год.
«До конца года мы завершим подготовку всех необходимых документов и примем окончательное инвестиционное решение», – сказал министр.
Он отметил, что средства, используемые для модернизации, – как собственные, так и заемные.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появятся новые профессии в энергетике. Министерство энергетики утвердило новый профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».
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