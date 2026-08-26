На Каспии появится новое спасательное судно МЧС

Флот МЧС Казахстана пополнился многофункциональным судном DAMEN Fast Crew Supplier 2710. Делегация ведомства совместно с АО «Теңіз Жасағы» завершила его приемку. Судно построила компания DAMEN Workboats на производственной площадке в эстонском городе Курессааре. Оно предназначено для поисково-спасательных и аварийных операций, ликвидации разливов нефти и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Новое судно будет работать в казахстанском секторе Каспийского моря и также обеспечивать безопасность судоходства. Необходимость усиления флота связана в том числе с обмелением Каспия. Из-за изменения навигационной обстановки возрастает риск посадки судов на мель и других происшествий, которые могут угрожать людям и привести к загрязнению моря нефтепродуктами.

В МЧС рассчитывают, что новое судно позволит спасателям быстрее добираться до места происшествий и эффективнее оказывать помощь людям и ликвидировать последствия аварий.