На Каспии появится новое спасательное судно МЧС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Флот МЧС Казахстана пополнился многофункциональным судном DAMEN Fast Crew Supplier 2710. Делегация ведомства совместно с АО «Теңіз Жасағы» завершила его приемку. Судно построила компания DAMEN Workboats на производственной площадке в эстонском городе Курессааре. Оно предназначено для поисково-спасательных и аварийных операций, ликвидации разливов нефти и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Новое судно будет работать в казахстанском секторе Каспийского моря и также обеспечивать безопасность судоходства. Необходимость усиления флота связана в том числе с обмелением Каспия. Из-за изменения навигационной обстановки возрастает риск посадки судов на мель и других происшествий, которые могут угрожать людям и привести к загрязнению моря нефтепродуктами.
В МЧС рассчитывают, что новое судно позволит спасателям быстрее добираться до места происшествий и эффективнее оказывать помощь людям и ликвидировать последствия аварий.
Самое читаемое
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности
- Трамп объявил о повышении тарифов для канадских товаров до 50% с 2027 года
- В Таразе построят современный Дворец торжеств на 1 300 мест
- Подростку стало плохо на высоте 4000 метров в горах Алматинскй области