На нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе произошел пожар
Пострадавших в результате происшествия нет.
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В Словакии на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Slovnaft произошел пожар.
Как сообщает TASR, инцидент произошел после повреждения одного из резервуаров для хранения нефтепродуктов на территории предприятия. В результате хранившийся в нем продукт загорелся.
Пожарно-спасательное подразделение компании приступило к ликвидации возгорания.
По данным Slovnaft, пострадавших в результате происшествия нет, пожарные взяли ситуацию под контроль.
Slovnaft - словацкая нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания, управляющая НПЗ в Братиславе проектной мощностью около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, нефтехимическую продукцию, битум, сжиженный нефтяной газ и смазочные материалы. Значительная часть продукции экспортируется в страны Центральной Европы. С 2019 года 100% акций Slovnaft принадлежит венгерской MOL Group.
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