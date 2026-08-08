На нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе произошел пожар

В Словакии на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Slovnaft произошел пожар.

Как сообщает TASR, инцидент произошел после повреждения одного из резервуаров для хранения нефтепродуктов на территории предприятия. В результате хранившийся в нем продукт загорелся.

Пожарно-спасательное подразделение компании приступило к ликвидации возгорания.

По данным Slovnaft, пострадавших в результате происшествия нет, пожарные взяли ситуацию под контроль.

Slovnaft - словацкая нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания, управляющая НПЗ в Братиславе проектной мощностью около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, нефтехимическую продукцию, битум, сжиженный нефтяной газ и смазочные материалы. Значительная часть продукции экспортируется в страны Центральной Европы. С 2019 года 100% акций Slovnaft принадлежит венгерской MOL Group.