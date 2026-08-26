На водохранилищах Казахстана построят малые ГЭС
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В Казахстане реализуется Дорожная карта по повышению потенциала малой гидроэнергетики на водохозяйственных сооружениях РГП «Казводхоз».
В рамках документа отобраны 32 объекта, на которых планируется строительство малых гидроэлектростанций.
На первом этапе предусмотрено строительство малых ГЭС на пяти водохранилищах. Это Самаркандское водохранилище в Карагандинской области, Каргалинское в Актюбинской области, Каракольское в области Абай, а также Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области. Общая мощность станций составит около 9 МВт.
Что запланировано
Второй этап предусматривает строительство ГЭС еще на 18 объектах. Их совокупная мощность составит около 25 МВт.
В третий этап включены девять потенциальных объектов. Шесть из них расположены на новых водохранилищах, строительство которых планируется в области Абай и Восточно-Казахстанской области.
На каком этапе находятся проекты
«По первому и второму этапам ведется разработка необходимой документации, прорабатываются вопросы реализации проектов», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Сколько ГЭС уже работает
По словам министра, на балансе РГП «Казводхоз» уже находятся три малые ГЭС общей мощностью порядка 5 МВт. Они расположены в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, а также на трансграничной реке Хоргос.
Развитие малой гидроэнергетики позволит эффективнее использовать энергетический потенциал водохозяйственной инфраструктуры и увеличить объемы выработки электроэнергии на существующих и новых объектах.
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