На водохранилищах Казахстана построят малые ГЭС

В Казахстане реализуется Дорожная карта по повышению потенциала малой гидроэнергетики на водохозяйственных сооружениях РГП «Казводхоз».

В рамках документа отобраны 32 объекта, на которых планируется строительство малых гидроэлектростанций.

На первом этапе предусмотрено строительство малых ГЭС на пяти водохранилищах. Это Самаркандское водохранилище в Карагандинской области, Каргалинское в Актюбинской области, Каракольское в области Абай, а также Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области. Общая мощность станций составит около 9 МВт.

Что запланировано

Второй этап предусматривает строительство ГЭС еще на 18 объектах. Их совокупная мощность составит около 25 МВт.

В третий этап включены девять потенциальных объектов. Шесть из них расположены на новых водохранилищах, строительство которых планируется в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

На каком этапе находятся проекты

«По первому и второму этапам ведется разработка необходимой документации, прорабатываются вопросы реализации проектов», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Сколько ГЭС уже работает

По словам министра, на балансе РГП «Казводхоз» уже находятся три малые ГЭС общей мощностью порядка 5 МВт. Они расположены в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, а также на трансграничной реке Хоргос.

Развитие малой гидроэнергетики позволит эффективнее использовать энергетический потенциал водохозяйственной инфраструктуры и увеличить объемы выработки электроэнергии на существующих и новых объектах.