В Нацбанке объяснили, кому могут отказать в новом кредите
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Несколько действующих кредитов или рассрочек сами по себе не станут причиной отказа в новом займе. Главное — общая долговая нагрузка, объяснил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов. Если после учета всех обязательств коэффициент долговой нагрузки (КДН) превышает 50% дохода заемщика, банк не сможет выдать новый кредит.
Если показатель не превышает этот порог, наличие нескольких займов автоматически не закрывает доступ к новому кредиту. При этом в Нацбанке подчеркнули, что новых ограничений для заемщиков не вводили. Действующий предел КДН остается на уровне 50%. Банки по-прежнему могут учитывать поступления на банковские карты при оценке дохода, однако переводы между собственными счетами и заемные средства доходом не считаются.
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