Нефть Brent подешевела более чем на 2%

Мировые цены на нефть снижаются утром 26 августа. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась примерно до 85 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торгов, около 09:00 по времени Астаны Brent стоила $85,18–85,19 за баррель. За сутки цена снизилась примерно на 2,4%, или более чем на 2 доллара.

Снижение нефтяных котировок продолжается второй день подряд. Давление на цены оказывает ослабление опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Рынок отреагировал на признаки дипломатического продвижения вокруг Ирана и обсуждение возможности безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Накануне Brent также заметно дешевела. По итогам торгов 25 августа стоимость фьючерсов снизилась почти на 4% на фоне ожиданий возможной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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