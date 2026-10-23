Опасный маневр на Audi попал на видео в Павлодаре

В Павлодаре водителя Audi A4 привлекли к административной ответственности после того, как запись его опасного маневра появилась в социальных сетях.

На видео автомобиль движется по улице Катаева. По данным полиции, водитель начал маневр, не убедившись в его безопасности, и создал аварийную ситуацию.

Полицейские заметили запись во время мониторинга соцсетей, установили нарушителя и привлекли его к административной ответственности.

Как сообщили в полиции, с начала 2026 года в Павлодарской области за нарушение правил маневрирования наказали 727 водителей.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких перестроений и обгонов.

В Восточно-Казахстанской области полицейские остановили рейсовый автобус, которым управлял водитель, лишенный прав по решению суда. Несмотря на запрет, мужчина продолжал перевозить пассажиров. На него составили три административных протокола, автобус отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют автоматизировать проверку медицинского допуска водителей. Данные о противопоказаниях, разрешенных категориях транспорта и сроках действия медицинских заключений будут поступать в государственную систему. Проект приказа Минздрава планируют принять до 9 ноября.