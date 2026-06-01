От Актау до Европы: Токаев рассказал о транспортных амбициях Казахстана

Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние 15 лет страна инвестировала более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе, глава государства рассказал о планах по укреплению роли республики как ключевого транзитного узла между Европой, Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком.

По словам президента, Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), а также строит новые железнодорожные линии и модернизирует существующую инфраструктуру. Эти проекты, отметил он, дополняют европейскую инициативу Global Gateway и способствуют формированию устойчивого маршрута для грузоперевозок между Европой и Азией. Токаев сообщил, что за последние шесть лет объем перевозок по Среднему коридору увеличился в пять раз — с 800 тысяч тонн до 4,1 миллиона тонн в год. Власти намерены довести пропускную способность маршрута до 10 миллионов тонн ежегодно.

Глава государства подчеркнул, что важную роль в международном транзите играют порты Актау и Курык на Каспийском море, которые становятся ключевыми воротами для грузовых потоков между Востоком и Западом. Президент также приветствовал подписание соглашений почти на один миллиард долларов между Банком развития Казахстана, Европейским инвестиционным банком и международным банковским консорциумом с участием Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank. Средства планируется направить на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры страны.