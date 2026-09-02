Пожар произошел на территории многопрофильной больницы в Караганде
Эвакуировали 20 пациентов.
2 Сентября 2026, 08:09
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2 Сентября 2026, 08:092 Сентября 2026, 08:09
92Фото: Скриншот видео
На территории многопрофильной больницы, расположенной по улице Муканова в районе имени Казыбек би города Караганды, произошло возгорание складированной макулатуры. В результате огонь распространился на деревянную конструкцию кровли одноэтажной входной группы, пристроенной к основному пятиэтажному зданию.
Прибывшие на место спасатели МЧС совместно с администрацией больницы в целях безопасности эвакуировали 20 пациентов в соседний блок здания.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Оперативные действия спасателей позволили не допустить дальнейшего распространения огня на основное и пристроенное здания больницы.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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