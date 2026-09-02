Пожар произошел на территории многопрофильной больницы в Караганде

На территории многопрофильной больницы, расположенной по улице Муканова в районе имени Казыбек би города Караганды, произошло возгорание складированной макулатуры. В результате огонь распространился на деревянную конструкцию кровли одноэтажной входной группы, пристроенной к основному пятиэтажному зданию.

Прибывшие на место спасатели МЧС совместно с администрацией больницы в целях безопасности эвакуировали 20 пациентов в соседний блок здания.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Оперативные действия спасателей позволили не допустить дальнейшего распространения огня на основное и пристроенное здания больницы.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.