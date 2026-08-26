Рыбакина рассказала о состоянии перед US Open после травмы
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает восстановление после травмы левой лодыжки и рассчитывает выступить на Открытом чемпионате США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tennis Updates.
Повреждение Рыбакина получила на прошлой неделе во время турнира WTA 1000 в Цинциннати. Из-за травмы она уже отказалась от участия в соревнованиях в смешанном разряде на US Open.
При этом состояние казахстанки вызвало беспокойство у теннисных обозревателей. Рыбакина прибыла в Нью-Йорк несколько дней назад, однако пока не появлялась на корте. Ее имени также не было в расписании ближайших тренировок турнира.
Сама теннисистка заявила, что делает все возможное, чтобы успеть восстановиться к своему первому матчу.
«На прошлом турнире я получила травму. Я делаю всё возможное, чтобы восстановиться. Пока всё идёт хорошо. К сожалению, я ещё не выходила на корт. Мы постараемся сделать это в ближайшие несколько дней. Кажется, что всё в норме. Надеюсь, к своему первому матчу я буду чувствовать себя хорошо», – рассказала Рыбакина.
По ее словам, команда не намерена форсировать возвращение к тренировкам.
«В целом у меня было десять дней. Есть ещё пара дней, чтобы подготовиться. Всё зависит от того, когда будет мой матч. Мы не хотим торопиться. Я хочу убедиться, что готова на 100%», – добавила теннисистка.
Rybakina says she will try and take the practice court in the next few days, as I just noted that will not be tomorrow.— Tennis Updates (@TennisUpdates26) August 26, 2026
Has at least 5 days until she has to play and possibly up to 7, depends which half starts first. I'd think Sabalenka's half would considering Aryna has been… https://t.co/3PbSbRQp0z
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