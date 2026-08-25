С рюкзаком и автостопом: полицейский помог путешественнику из США в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области участковый инспектор помог 23-летнему туристу из США, который путешествует по Казахстану автостопом. Молодой человек направлялся в сторону Алматы, передает BAQ.KZ.
На трассе Алматы – Усть-Каменогорск в районе 23-го микрорайона участковый инспектор полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов заметил молодого человека с большим рюкзаком, пытавшегося остановить попутный автомобиль. Полицейский решил выяснить, нужна ли ему помощь.
Путешественником оказался 23-летний гражданин США по имени Спенсер. Он рассказал, что путешествует по Казахстану автостопом и планирует добраться до Алматы.
Участковый предложил подвезти туриста до стационарного полицейского поста. По дороге американец поделился впечатлениями от поездки и особенно отметил гостеприимство и доброжелательность казахстанцев.
На посту Нурдаулет Тетепов помог Спенсеру найти попутную машину. Один из водителей согласился довезти его до Жарминского района, откуда путешественник продолжил путь в сторону Алматы.
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