Алматы на несколько дней стал центром мировой travel-индустрии. С 20 по 23 августа город принимает TBEX Asia 2026 – одну из крупнейших международных площадок для travel-блогеров, журналистов, инфлюенсеров и профессионалов туристической отрасли.

В Алматы собрались более 250 авторов и представителей индустрии со всего мира. Совокупная аудитория участников насчитывает около 300 миллионов человек.

Почему это важно для Алматы

Каждый участник TBEX – это отдельный канал коммуникации с зарубежной аудиторией. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat, блоги, подкасты и онлайн-СМИ позволяют рассказывать о городе и стране миллионам потенциальных путешественников.

При этом созданный во время форума контент продолжит работать и после его завершения, формируя интерес к Алматы и Казахстану среди туристов из разных стран.

Кто расскажет о Казахстане

В Алматы приехали авторы с многомиллионными аудиториями. Среди них – американский travel-блогер Christopher Reese Joondeph (Authentic Traveling), на которого подписаны более 3 миллионов человек в социальных сетях.

Филиппинский travel-инфлюенсер и YouTube-креатор Wil Dasovich объединяет около 1 миллиона подписчиков в Instagram. Египетский путешественник и телеведущий Ahmed Haggag, известный как «Ибн Баттута XXI века», имеет более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Таким образом, Алматы получает возможность попасть в информационное поле разных стран не через одну рекламную кампанию, а сразу через сотни независимых авторов.

Что увидят блогеры

Главная особенность TBEX – возможность показать Алматы не только с точки зрения туристической рекламы, но и глазами самих путешественников.

Участники знакомятся с городом, общаются с местными жителями, пробуют национальную кухню, посещают туристические объекты, исследуют горы и создают собственные истории о Казахстане.

Британский тревел-блогер и организатор экспедиций Уилл Хаттон признался, что до поездки знал о Казахстане немного.

«Честно говоря, я не так много знал о Казахстане, но пока мои впечатления просто отличные. Еда потрясающая, а люди очень дружелюбные и открытые», – отметил он.

Что пройдет 22 и 23 августа

В эти дни в Алматы состоится основная деловая программа TBEX Asia 2026. Участников ждут выступления международных экспертов, тематические сессии, презентации туристических направлений, профессиональные встречи и нетворкинг.

Проведение TBEX Asia 2026 впервые в Центральной Азии стало возможностью для региона привлечь внимание мировой туристической индустрии.

Сегодня Алматы выступает не только как туристическое направление, но и как точка притяжения международного travel-сообщества.