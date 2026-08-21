Миллионы потенциальных туристов увидят Алматы глазами блогеров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматы на несколько дней стал центром мировой travel-индустрии. С 20 по 23 августа город принимает TBEX Asia 2026 – одну из крупнейших международных площадок для travel-блогеров, журналистов, инфлюенсеров и профессионалов туристической отрасли.
В Алматы собрались более 250 авторов и представителей индустрии со всего мира. Совокупная аудитория участников насчитывает около 300 миллионов человек.
Почему это важно для Алматы
Каждый участник TBEX – это отдельный канал коммуникации с зарубежной аудиторией. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat, блоги, подкасты и онлайн-СМИ позволяют рассказывать о городе и стране миллионам потенциальных путешественников.
При этом созданный во время форума контент продолжит работать и после его завершения, формируя интерес к Алматы и Казахстану среди туристов из разных стран.
Кто расскажет о Казахстане
В Алматы приехали авторы с многомиллионными аудиториями. Среди них – американский travel-блогер Christopher Reese Joondeph (Authentic Traveling), на которого подписаны более 3 миллионов человек в социальных сетях.
Филиппинский travel-инфлюенсер и YouTube-креатор Wil Dasovich объединяет около 1 миллиона подписчиков в Instagram. Египетский путешественник и телеведущий Ahmed Haggag, известный как «Ибн Баттута XXI века», имеет более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.
Таким образом, Алматы получает возможность попасть в информационное поле разных стран не через одну рекламную кампанию, а сразу через сотни независимых авторов.
Что увидят блогеры
Главная особенность TBEX – возможность показать Алматы не только с точки зрения туристической рекламы, но и глазами самих путешественников.
Участники знакомятся с городом, общаются с местными жителями, пробуют национальную кухню, посещают туристические объекты, исследуют горы и создают собственные истории о Казахстане.
Британский тревел-блогер и организатор экспедиций Уилл Хаттон признался, что до поездки знал о Казахстане немного.
«Честно говоря, я не так много знал о Казахстане, но пока мои впечатления просто отличные. Еда потрясающая, а люди очень дружелюбные и открытые», – отметил он.
Что пройдет 22 и 23 августа
В эти дни в Алматы состоится основная деловая программа TBEX Asia 2026. Участников ждут выступления международных экспертов, тематические сессии, презентации туристических направлений, профессиональные встречи и нетворкинг.
Проведение TBEX Asia 2026 впервые в Центральной Азии стало возможностью для региона привлечь внимание мировой туристической индустрии.
Сегодня Алматы выступает не только как туристическое направление, но и как точка притяжения международного travel-сообщества.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
- Четыре маленьких «бойца»: в полиции Астаны появилось необычное пополнение