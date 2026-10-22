Серебро и бронза для Казахстана: наши параатлеты отличились в Японии

Казахстанские параатлеты завоевали две медали на V Азиатских Параиграх в Японии. В соревнованиях по толканию ядра отличились спортсмены из Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Для одного из них эта награда стала уже третьей на Азиатских Параиграх, передаёт BAQ.KZ.

Третья бронза Ивана Залезняка

Иван Залезняк стал бронзовым призёром соревнований по паралёгкой атлетике. В толкании ядра он показал результат 12,71 метра и занял третье место.

Спортсмен оказался единственным представителем Северо-Казахстанской области на этих Играх.

Примечательно, что бронза стала для него уже третьей. Ранее Залезняк поднимался на пьедестал Азиатских Параигр в 2018 и 2023 годах.

С очередной наградой спортсмена и его тренера Дмитрия Клеева поздравил аким Северо-Казахстанской области.

«Эта медаль – результат упорного труда, целеустремлённости и настойчивости. Желаю новых спортивных достижений, ярких побед и дальнейших успехов на международной арене», – написал глава региона в социальных сетях.

Карагандинец добавил серебро в копилку Казахстана

Ещё одну медаль в толкании ядра завоевал Дастан Мукашбеков из Карагандинской области.

В соревнованиях среди мужчин в классе F36 он отправил ядро на 15,47 метра и стал серебряным призёром.

Для Мукашбекова международный пьедестал давно не в новинку. В его активе бронза чемпионата мира и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

В 2023 году он установил рекорд Азии, а на IV Азиатских Параиграх стал победителем в толкании ядра с результатом 15,74 метра. В 2025 году карагандинец также выиграл лицензионный Гран-при по лёгкой атлетике в Дубае.

Ранее мы писали о том, что сборная Казахстана завоевала восемь медалей на Азиатских Параиграх в Аичи и Нагое: четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победы одержали парадзюдоистки Актолкын Сейилбекова и Зарина Раифова, а также велогонщики Наиль Ермуханбет и Анастасия Калаус. Ещё одну историческую награду принесли лучники Темирлан Сейиткамал и Нуршат Толекасым – первое серебро Казахстана в стрельбе из лука на этих Играх.

150 спортсменов и 12 видов спорта

Напомним, V Азиатские Параигры проходят с 18 по 24 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя. Казахстан на соревнованиях представляют 150 спортсменов, которые выступают в 12 видах спорта.

Самая многочисленная команда заявлена в парадзюдо – 26 участников. Ещё 21 спортсмен выступает в параплавании, 15 – в парапауэрлифтинге, 14 – в паралёгкой атлетике и 13 – в паравелоспорте.

Казахстанцы также соревнуются в волейболе сидя, настольном теннисе, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, паратхэквондо, бочча и теннисе на колясках. Особенность нынешних Игр для сборной Казахстана – дебют сразу в двух дисциплинах.