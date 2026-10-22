Шесть новых наград: Казахстан увеличил медальный счёт на Параиграх в Японии
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Казахстанские спортсмены продолжают пополнять медальную копилку на Азиатских Параиграх в Японии. Новые награды принесли дзюдо, стрельба из лука, лёгкая атлетика и настольный теннис. Теперь на счету национальной сборной 41 медаль, передаёт BAQ.KZ.
Серебро на татами и две медали в толкании ядра
В парадзюдо Жанбота Аманжол стал серебряным призёром в весовой категории до 95 килограммов среди спортсменов класса J2.
Ещё две награды Казахстан получил в толкании ядра. В классе F36 сразу два наших спортсмена поднялись на пьедестал.
Дастан Мукашбеков отправил ядро на 15,47 метра и завоевал серебро. Иван Зелезняк показал результат 12,71 метра и стал бронзовым призёром.
Бронза в стрельбе из лука и настольном теннисе
Ещё одну медаль принёс Нуршат Толеукасим. В соревнованиях по стрельбе из лука в классе W1 он победил представителя Таиланда Супхавата Самутчайякиджа со счётом 6:2 и завоевал бронзу.
В паранастольном теннисе бронзовыми призёрами стали Марат Суртубаев и Алтынай Ержанкызы.
В полуфинале смешанного парного разряда XD20 казахстанцы встретились со спортсменами из Гонконга Лам Ян Ю и Вонг Хон Ламом. Матч завершился поражением нашей пары со счётом 0:3. Соперники выиграли все три партии – 11:7, 11:4 и 11:8.
Сколько медалей у Казахстана
По последним данным, сборная Казахстана завоевала на Азиатских Параиграх 41 награду:
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10 золотых;
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12 серебряных;
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19 бронзовых.
Соревнования проходят с 18 по 24 октября в японских городах Аичи и Нагоя. Казахстан на турнире представляют 150 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
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