Сколько будут стоит билеты на концерт Backstreet Boys в Казахстане
Группа впервые посетит Казахстан.
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О стоимости билетов на концерты Backstreet Boys в Казахстане рассказали организаторы, передает BAQ.KZ.
"Цена билета будет начинаться от 40 тысяч тенге. Я думаю, что за концерт такой группы можно будет получить невероятные эмоции. Мы также будем бороться с перекупщиками и с завышенными ценами", - сообщили на брифинге в СЦК международный продюсер CA Entertainment Сымбат Серик.
Продажа билет стартует 14 июля.
"Выход продажи состоится 14 июля на платформе Ticketon. И важная новость в том, что 14 июля состоится пресейл. Это мировая практика. На многих билетных платформах состоится пресейл, то есть привилегированная продажа для держателей карт определенного банка",- пояснила продюсер.
Концерт группы пройдет 21 сентября в Астане и 19 сентября в Алматы.
Концерт Backstreet Boys в Астане и Алматы пройдет в рамках их мирового тура. Его особенностью является то, что зрители соблюдают белый дресс-код.
Ранее организаторы сообщили, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.
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