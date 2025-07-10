О стоимости билетов на концерты Backstreet Boys в Казахстане рассказали организаторы, передает BAQ.KZ.

"Цена билета будет начинаться от 40 тысяч тенге. Я думаю, что за концерт такой группы можно будет получить невероятные эмоции. Мы также будем бороться с перекупщиками и с завышенными ценами", - сообщили на брифинге в СЦК международный продюсер CA Entertainment Сымбат Серик.

Продажа билет стартует 14 июля.

"Выход продажи состоится 14 июля на платформе Ticketon. И важная новость в том, что 14 июля состоится пресейл. Это мировая практика. На многих билетных платформах состоится пресейл, то есть привилегированная продажа для держателей карт определенного банка",- пояснила продюсер.

Концерт группы пройдет 21 сентября в Астане и 19 сентября в Алматы.

Концерт Backstreet Boys в Астане и Алматы пройдет в рамках их мирового тура. Его особенностью является то, что зрители соблюдают белый дресс-код.

Ранее организаторы сообщили, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.