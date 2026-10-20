Сможет ли Navai вернуться в Казахстан и грозит ли ему судимость – ответ адвоката

Уголовное дело в отношении российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного на границе Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков, прекращено. Музыканта выдворили из страны. Однако означает ли это, что история для артиста закончилась? Может ли ему грозить уголовная ответственность в России и когда он сможет снова приехать в Казахстан? На эти вопросы BAQ.KZ ответил адвокат по уголовным делам Айдар Советбеков.

Почему прекратили уголовное дело

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что дело прекращено с учётом того, что исполнитель впервые совершил правонарушение и деятельно раскаялся.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершённого им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – сообщили правоохранители в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

В полиции уточнили, что решение утверждено надзорным органом. После этого музыканта выдворили за пределы Казахстана.

Могут ли завести дело в России

По словам адвоката Айдара Советбекова, теоретически Navai может столкнуться с уголовным преследованием и на родине. Российское законодательство допускает ответственность своих граждан за отдельные преступления, совершённые за границей.

«Многие рассуждают так: в Казахстане дело закрыли, значит, и в России вопрос исчерпан. Юридически это не совсем так», – объяснил адвокат.

Он отметил, что статья 12 Уголовного кодекса РФ предусматривает возможность привлечения к ответственности за преступление за пределами страны, если по этому эпизоду нет решения иностранного суда.

Адвокат пояснил, что пересечение границы Кыргызстана и Казахстана не подпадает под российскую статью о контрабанде наркотиков, поскольку обе страны входят в Евразийский экономический союз, а границу России музыкант не пересекал.

«С учётом небольшого объёма и уже закрытого дела я считаю такой сценарий маловероятным», – отметил Советбеков.

Сможет ли Navai вернуться в Казахстан

По оценке адвоката, для артиста гораздо серьёзнее могут оказаться последствия выдворения из страны.

Согласно казахстанскому законодательству, иностранцам, выдворенным по решению суда, запрещён въезд в Казахстан в течение пяти лет со дня исполнения этого решения.

«Уголовное дело и право въезда в страну – две разные истории. Закрытое дело избавило Navai от суда и судимости, но не от миграционных последствий», – пояснил адвокат.

Если в отношении музыканта действительно было принято судебное решение о выдворении, он может столкнуться с пятилетним запретом на въезд. При исполнении такого решения в октябре 2026 года запрет действовал бы приблизительно до октября 2031 года.

Однако Советбеков обратил внимание на важную деталь: официально пока не сообщалось, каким именно образом оформлен выезд рэпера из Казахстана.

«Закон различает выдворение и сокращение срока пребывания, и если это было не судебное выдворение, пятилетний запрет по этой норме не наступает», – объяснил юрист.

За что задержали Navai

Напомним, 14 октября рэпера задержали на контрольно-пропускном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По ранее опубликованной информации, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили запрещённые вещества.

15 октября суд санкционировал его арест на два месяца. Расследование велось по статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотиков.

Позже стало известно, что российская сторона направила дипломатическую ноту в МИД Казахстана с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ.