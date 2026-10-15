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Рэпера NAVAI задержали на границе Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков

В автомобиле исполнителя обнаружили и изъяли запрещённое вещество. Артиста поместили в изолятор временного содержания.

15 Октября 2026, 03:02
АВТОР
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oblakouz.uz 15 Октября 2026, 03:02
15 Октября 2026, 03:02
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Фото: oblakouz.uz

Российского исполнителя NAVAI (Наваи Бакирова) задержали при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области. Его подозревают в покушении на контрабанду наркотических средств.

Как сообщили в полиции, задержание произошло 13 октября совместно с сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

При проверке автомобиля, в котором ехал артист, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Какое именно вещество и в каком количестве перевозилось, в полиции не уточнили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Проводится досудебное расследование.

Другие подробности правоохранительные органы не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. Исполнитель помещён в изолятор временного содержания.

 
 
 
 
 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ (@zhambyl_police) 分享的帖子

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