Рэпера NAVAI задержали на границе Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков

Российского исполнителя NAVAI (Наваи Бакирова) задержали при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области. Его подозревают в покушении на контрабанду наркотических средств.

Как сообщили в полиции, задержание произошло 13 октября совместно с сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

При проверке автомобиля, в котором ехал артист, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. Какое именно вещество и в каком количестве перевозилось, в полиции не уточнили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Проводится досудебное расследование.

Другие подробности правоохранительные органы не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. Исполнитель помещён в изолятор временного содержания.