Рэпер Navai избежал тюремного срока в Казахстане

В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), ранее задержанного по подозрению в контрабанде наркотиков. Музыканта выдворили за пределы страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Почему прекратили дело

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что решение принято с учетом того, что артист впервые совершил правонарушение и деятельно раскаялся.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – сообщили правоохранители на запрос редакции.

В ведомстве уточнили, что процессуальное решение утверждено надзорным органом.

После прекращения уголовного дела иностранного гражданина выдворили за пределы Казахстана.

За что задержали рэпера

Напомним, 14 октября Navai задержали на контрольно-пропускном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. По информации, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили запрещенные вещества. 15 октября суд санкционировал арест артиста на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. По предъявленной статье ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщало о получении ноты от российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ.