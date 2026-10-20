Рэпер Navai избежал тюремного срока в Казахстане
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В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), ранее задержанного по подозрению в контрабанде наркотиков. Музыканта выдворили за пределы страны, передает корреспондент BAQ.KZ.
Почему прекратили дело
В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что решение принято с учетом того, что артист впервые совершил правонарушение и деятельно раскаялся.
«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – сообщили правоохранители на запрос редакции.
В ведомстве уточнили, что процессуальное решение утверждено надзорным органом.
После прекращения уголовного дела иностранного гражданина выдворили за пределы Казахстана.
За что задержали рэпера
Напомним, 14 октября Navai задержали на контрольно-пропускном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. По информации, в автомобиле, в котором находился музыкант, обнаружили запрещенные вещества. 15 октября суд санкционировал арест артиста на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. По предъявленной статье ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Министерство иностранных дел Казахстана сообщало о получении ноты от российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах РФ.
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