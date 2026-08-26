Токаев созвал первую сессию Курултая
26 Августа 2026, 09:31
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26 Августа 2026, 09:3126 Августа 2026, 09:31
132Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Согласно документу, первая сессия нового Курултая состоится 28 августа 2026 года в 11:00 в Астане.
«В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан постановляю: созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане», – говорится в Указе.
Документ вводится в действие со дня его подписания – 26 августа 2026 года.
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