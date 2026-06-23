Токаев в Брюсселе: ЕС остается главным инвестором Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан – ЕС», который прошел в Брюсселе с участием представителей деловых кругов стран Европейского союза. Глава государства заявил, что отношения между Казахстаном и ЕС приобрели подлинно стратегический характер. По его словам, Евросоюз сегодня является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером республики.

На долю Европейского союза приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 45 миллиардов долларов, — отметил Токаев.

Президент также сослался на последний доклад ЮНКТАД, согласно которому Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. Кроме того, страна сохраняет лидерские позиции среди государств постсоветского пространства и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. По словам Токаева, в Казахстане успешно работают около четырех тысяч европейских компаний.

Среди давних партнеров он назвал Airbus, Polpharma Group, Air Liquide Group, Škoda Group и Alstom. Вместе с тем глава государства приветствовал приход новых европейских инвесторов, включая Roca Group, Inditex, Maersk, Dewulf и Damen Shipyards Group. Президент подчеркнул, что Казахстан намерен и дальше укреплять экономическое сотрудничество с Европейским союзом и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов.