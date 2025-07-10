Трамп ввёл 50% пошлину на медь: рынок разогрет до исторического пика
Цены взлетели, трейдеры спешно меняют маршруты.
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С 1 августа 2025 года США вводят 50-процентную пошлину на импорт меди. Об этом заявил президент Дональд Трамп на своей платформе Truth Social, передает BAQ.KZ.
Трамп подчеркнул, что медь играет ключевую роль в оборонной промышленности США — от производства полупроводников и радаров до гиперзвукового оружия и систем ПРО.
"Медь — второй по значимости металл для Минобороны США. Почему Байден позволил уничтожить нашу отрасль?" — написал он.
После заявления цена на медь на нью-йоркской бирже Comex взлетела на 17%, установив исторический максимум, пишет РБК.
На Лондонской бирже металлов (LME) цены сначала упали на 0,5%, но позже частично восстановились.
После официального подтверждения пошлины, котировки на Comex поднялись еще на 2,4%, достигнув $5,62 за фунт.
Bloomberg отмечает, что США зависят от импорта меди из Чили, Канады и Мексики.
Пошлины повлияют на стоимость производства в электронике, энергетике и машиностроении.
Некоторые трейдеры уже начали перенаправлять поставки через Гавайи и Пуэрто-Рико, чтобы сократить логистические издержки до вступления пошлин в силу.
"Этот 50-процентный тариф отменит бездумную политику Байдена и вернёт Америке доминирующую медную индустрию. Это будет наша ЗОЛОТАЯ ЭРА!" — добавил Трамп.
Ранее Трамп ввёл 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана. Позже эксперты ответили, может ли это решение повлиять на экономику.
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