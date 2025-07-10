Инфраструктура Астаны способна принять турниры крупнейшего ММ-промоушена UFC. Об этом на брифинге в СЦК заявил руководитель Центра развития туризма столицы Артём Квашук, передает BAQ.KZ.

У спикера спросили, сможет ли Астана принять такой крупный турнир и заинтересована ли городская администрация в проведении данного мероприятия?

"Наши площадки вполне соответствуют всем международным стандартам и нормам. Поэтому, да, город однозначно заинтересован. Туда 100% приедут иностранные туристы, и для города это будет большим стимулом для экономики в виде мультипликативного эффекта", - ответил Артем Квашук.

Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов отметил, что спортивное мероприятие могло бы пройти на территории международного функционального ледового комплекса "Барыс Арена". Он подчернул, что для реализации таких крупных проектов требуется привлечение международных партнеров и спонсоров.

"По всем райдерам UFC она ( арена-прим.ред) подходит. У нас, тем более, есть очень знаковые бойцы - Шавкат Рахмонов, который в том числе может биться за титул. То есть технически и инфраструктурно мы готовы. Недавняя резидентура UFC в Баку показала, что это возможно. Единственное, над чем нужно работать - это привлечение международных партнеров и спонсоров", - отметил он.

По его словам, только за счет локальных спонсоров, с учетом примерного ценника UFC, это будет очень дорого. Такого масштаба коммерческих событий пока еще, наверное, в Казахстане не проходило.

"Астана готова с точки зрения инфраструктуры. С точки зрения партнёрства к этому нужно прийти, но это вполне возможно. Я думаю, что в целом это вопрос двух-трех лет", - отметил Хасенов.

Ранее Малик Хасенов сообщил, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.

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