Устроил дрифт на BMW посреди города и уехал на 15 суток

20-летний водитель в Жамбылской области решил, что городская улица подходит для дрифта. Камеры видеонаблюдения с ним не согласились. Эффектный занос на BMW закончился протоколом, судом и арестом на 15 суток. Тем более что с правилами у молодого человека проблемы были и раньше.

Опасный маневр заметили сотрудники центра оперативного управления, которые следят за городом через камеры. По записи машину нашли быстро. За рулем был житель одного из районов Жамбылской области.

Когда полицейские проверили его прошлое, картина сложилась не в пользу водителя. Его уже не раз наказывали за систематические нарушения правил дорожного движения, а еще за нарушение тишины.

Суд решил, что на этот раз штрафом не обойтись, и назначил административный арест на 15 суток.

В полиции напоминают, что дрифт на городских улицах это не трюк, а прямая угроза жизни и здоровью всех, кто окажется рядом.

Дрифт на улицах Жамбылской области не новость. Недавно здесь же 22-летнего водителя арестовали на пять суток за ночной дрифт, который тоже засняли камеры.

По всей стране с начала года полиция пресекла 386 случаев опасного дрифта. 59 водителей арестовали, еще 142 машины отправили на штрафстоянки.