Дрифт, мат и опасная езда: в МВД рассказали о нарушениях за 9 месяцев

В Казахстане продолжается работа по пресечению ночных гонок, опасного дрифта, нарушений правил дорожного движения и поведения, нарушающего общественный порядок. В МВД РК подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года.

С начала года полиция пресекла 386 фактов дрифта, сопровождавшихся нарушениями ПДД и общественного порядка. 59 нарушителей были арестованы, ещё 142 автомобиля помещены на штрафстоянки.

В целом за девять месяцев на дорогах страны выявлено 11,9 млн нарушений ПДД. Среди них — более 19 тыс. фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и свыше 247 тыс. случаев использования телефона за рулём.

Кроме того, 2,4 тыс. водителей лишены права управления транспортными средствами.

При этом, по данным МВД, в стране снизилось количество дорожно-транспортных происшествий: число ДТП уменьшилось на 5%, количество пострадавших — на 7%, погибших — на 16%.

Руководством ведомства поставлены задачи усилить контроль за транспортной дисциплиной, а совместно с акиматами — повысить безопасность на аварийно-опасных участках дорог.

Отдельное направление работы полиции — пресечение нецензурной брани и противоправного поведения пользователей в интернете, в том числе блогеров и стримеров во время прямых эфиров.

По данным МВД, к административной ответственности привлечены более 150 пользователей. Из них 58 человек были арестованы.

В ведомстве отмечают, что информация о выявленных нарушениях и принятых мерах публично освещается в средствах массовой информации. Цель — предупредить подобные случаи и сформировать в обществе нетерпимое отношение к противоправному поведению.

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