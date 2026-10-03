В Жамбылской области водитель получил 5 суток ареста за ночной дрифт
22-летний мужчина устроил опасные маневры, нарушив общественный порядок и правила безопасности дорожного движения.
3 Октября 2026, 21:29
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3 Октября 2026, 21:293 Октября 2026, 21:29
384Фото: Polisia.kz
В Жамбылской области водителя привлекли к административной ответственности за ночной дрифт и опасные маневры, передаёт Polisia.kz.
Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. По ориентировке сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.
Установлено, что 22-летний Оркениет Тилеубаев в ночное время устроил опасный дрифт, нарушив тишину и создав угрозу жизни и здоровью окружающих.
Постановлением суда мужчине назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.
Полиция призвала граждан соблюдать общественный порядок и требования безопасности дорожного движения.
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