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В Жамбылской области водитель получил 5 суток ареста за ночной дрифт

22-летний мужчина устроил опасные маневры, нарушив общественный порядок и правила безопасности дорожного движения.

3 Октября 2026, 21:29
АВТОР
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Polisia.kz 3 Октября 2026, 21:29
3 Октября 2026, 21:29
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Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области водителя привлекли к административной ответственности за ночной дрифт и опасные маневры, передаёт Polisia.kz.

Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. По ориентировке сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.

Установлено, что 22-летний Оркениет Тилеубаев в ночное время устроил опасный дрифт, нарушив тишину и создав угрозу жизни и здоровью окружающих.

Постановлением суда мужчине назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

Полиция призвала граждан соблюдать общественный порядок и требования безопасности дорожного движения.

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