Крематорий и два новых кладбища: в Генплане Астаны определили места

Ранее ряд СМИ сообщил, что крематорий якобы исключили из нового Генерального плана Астаны. Корреспондент BAQ.KZ обратился в столичный акимат, чтобы выяснить, действительно ли город отказался от этого объекта и по какой причине было принято такое решение.

Однако в акимате сообщили обратное: крематорий по-прежнему предусмотрен действующим Генпланом столицы.

Как следует из ответа на официальный запрос BAQ.KZ, Генеральный план Астаны утвержден постановлением Правительства РК и введен в действие с 8 августа.

«Согласно Генеральному плану города Астаны, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2026 года №697 и введенному в действие с 8 августа 2026 года, северо-восточнее объездной дороги К-1 предусмотрено размещение объекта «крематорий», – сообщили в акимате.

Таким образом, информация о полном исключении крематория из главного градостроительного документа столицы не подтверждается официальным ответом городских властей.

Где именно предусмотрен крематорий?

Вместе с ответом акимат предоставил BAQ.KZ схему кладбищ из утвержденного Генерального плана столицы. На ней крематорий нанесен как отдельный объект и имеет собственное условное обозначение.

Судя по схеме, территорию под него предусмотрели на северо-восточной периферии Астаны, в непосредственной близости от объездной дороги К-1 и городской границы. Такое расположение соответствует письменному ответу акимата, в котором объект также привязан к территории северо-восточнее К-1.

При этом крематорий не включен в пронумерованный перечень кладбищ. На схеме он обозначен отдельно от территорий захоронения. Площадь участка, который может быть отведен непосредственно под крематорий, в представленной экспликации не указана.

Не приводятся на схеме и сроки проектирования или строительства объекта, его стоимость и предполагаемая дата ввода в эксплуатацию. Поэтому пока речь идет именно о закреплении крематория в Генплане, а не о начале его строительства.

В столице предусмотрели еще два новых кладбища

В акимате также сообщили, что сегодня на территории Астаны находятся пять действующих и 24 недействующих кладбища.

Эти данные отражены и на предоставленной схеме. Всего в экспликации обозначен 31 объект, связанный с кладбищами: 29 существующих и еще два новых.

Одно из новых кладбищ, обозначенное на карте под №30, предусмотрено в направлении Павлодарской трассы. Его площадь составляет 380 гектаров.

Еще одно новое кладбище под №31 планируется в направлении трассы Ерейментау. Его площадь указана на уровне 87,5 гектара. Таким образом, под два новых кладбища в Генплане предусмотрено в общей сложности 467,5 гектара.

Недалеко от предполагаемого места размещения крематория на схеме также отмечены уже существующие объекты. В частности, севернее обозначено кладбище №15 в районе шоссе Алаш площадью 5,4 гектара.

Какие кладбища есть в Астане?

Из схемы Генплана также следует, что среди 29 существующих кладбищ 21 относится к мусульманским, пять – к христианским и еще три имеют смешанный статус. Для двух новых кладбищ религиозная принадлежность на представленной схеме не обозначена.

На карте отдельно показаны действующие и закрытые кладбища, территории будущих объектов, а также санитарно-защитные зоны шириной 100 и 300 метров. Для крематория используется отдельное условное обозначение.

Таким образом, новый Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие похоронной инфраструктуры столицы сразу по нескольким направлениям: наряду с двумя новыми кладбищами в документе сохранен и крематорий.

При этом главный практический вопрос пока остается без ответа. Акимат подтвердил наличие крематория в Генплане и указал территорию его размещения, однако не сообщил, когда начнется проектирование и строительство объекта и в какие сроки он может заработать.