Пять лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за сутки

25 августа в Казахстане зарегистрировали пять лесных пожаров. Два из них произошли в Западно-Казахстанской области, еще по одному — на территориях «Семей орманы», ГПР «Балкаш» и ГНПП «Кокшетау». За лесными территориями постоянно следят с воздуха и наземные патрульные группы. При обнаружении возгорания к месту направляют необходимые силы и технику.

Сейчас специалисты лесного хозяйства и РГКП «Казавиаорманохрана» работают на местах пожаров. Основная задача — локализовать огонь, не допустить его распространения на соседние территории и полностью ликвидировать очаги. Жителей и отдыхающих призывают соблюдать пожарную безопасность. При разведении костров нельзя оставлять огонь без присмотра, а перед уходом необходимо полностью его потушить.