В Китае один человек погиб в результате землетрясения
8 Августа 2026, 04:00
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8 Августа 2026, 04:008 Августа 2026, 04:00
652Фото: Pixabay.com
В результате землетрясения магнитудой 4,9 в провинции Сычуань (Китай) погиб один человек.
Как сообщает телеканал CCTV, кроме того, пострадали шесть человек, пятеро из них получили легкие травмы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. 100 домохозяйств сообщили о повреждениях.
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