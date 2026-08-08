В Китае один человек погиб в результате землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 4,9 в провинции Сычуань (Китай) погиб один человек.

Как сообщает телеканал CCTV, кроме того, пострадали шесть человек, пятеро из них получили легкие травмы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. 100 домохозяйств сообщили о повреждениях.