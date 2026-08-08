В Китае один человек погиб в результате землетрясения

8 Августа 2026, 04:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 8 Августа 2026, 04:00
8 Августа 2026, 04:00
652
Фото: Pixabay.com

В результате землетрясения магнитудой 4,9 в провинции Сычуань (Китай) погиб один человек.

Как сообщает телеканал CCTV, кроме того, пострадали шесть человек, пятеро из них получили легкие травмы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. 100 домохозяйств сообщили о повреждениях.

Самое читаемое

Наверх