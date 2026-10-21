В Курултае новый депутат: кому достался освободившийся мандат

Гульнар Тойлыбаева стала депутатом Курултая Казахстана, заняв место Татьяны Савельевой, досрочно сложившей свои полномочия, передает BAQ.KZ.

Новый депутат представляет партийную фракцию «Әділет».

На заседании Курултая Гульнар Тойлыбаева также была избрана в состав Комитета по финансам и бюджету.

20 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Тойлыбаеву в качестве депутата Курултая. Вакантный мандат был передан ей по партийному списку партии «Әділет».

Напомним, Татьяна Савельева досрочно сложила депутатский мандат. За прекращение её полномочий проголосовали 130 депутатов, двое воздержались, голосов против не было. Председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за вклад в законотворческую деятельность и пожелал успехов на новом ответственном посту.

Позже, распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана.