Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия депутата Курултая

Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила свой мандат, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление приняли депутаты на заседании. В голосовании участвовали 132 депутата. За прекращение полномочий проголосовали 130 человек, двое воздержались. Против проголосовавших не было.

Председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за совместную работу и вклад в законотворческую деятельность.