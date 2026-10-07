Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия депутата Курултая
7 Октября 2026, 10:36
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7 Октября 2026, 10:367 Октября 2026, 10:36
167Фото: пресс-служба Парламента
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила свой мандат, передает BAQ.KZ.
Соответствующее постановление приняли депутаты на заседании. В голосовании участвовали 132 депутата. За прекращение полномочий проголосовали 130 человек, двое воздержались. Против проголосовавших не было.
Председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за совместную работу и вклад в законотворческую деятельность.
От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту, – отметил Дадебай.
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