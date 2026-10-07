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Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия депутата Курултая

7 Октября 2026, 10:36
АВТОР
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пресс-служба Парламента 7 Октября 2026, 10:36
7 Октября 2026, 10:36
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Фото: пресс-служба Парламента

Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила свой мандат, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление приняли депутаты на заседании. В голосовании участвовали 132 депутата. За прекращение полномочий проголосовали 130 человек, двое воздержались. Против проголосовавших не было. 
Председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за совместную работу и вклад в законотворческую деятельность.

От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту, – отметил Дадебай.

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