Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана
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Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением Главы государства Савельева Татьяна Михайловна назначена заместителем Министра обороны Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
Ранее депутаты Курултая досрочно прекратили полномочия Татьяны Савельевой. Соответствующее постановление было принято на заседании.
В голосовании участвовали 132 депутата. За прекращение ее полномочий проголосовали 130 человек, двое воздержались, голосов против не было.
После голосования председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за совместную работу и вклад в законотворческую деятельность.
«От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту», – сказал Дадебай.
После досрочного прекращения депутатских полномочий Савельева продолжит работу в должности заместителя министра обороны.
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