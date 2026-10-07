Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана

Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Распоряжением Главы государства Савельева Татьяна Михайловна назначена заместителем Министра обороны Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Курултая досрочно прекратили полномочия Татьяны Савельевой. Соответствующее постановление было принято на заседании.

В голосовании участвовали 132 депутата. За прекращение ее полномочий проголосовали 130 человек, двое воздержались, голосов против не было.

После голосования председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил Савельеву за совместную работу и вклад в законотворческую деятельность.

«От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту», – сказал Дадебай.

После досрочного прекращения депутатских полномочий Савельева продолжит работу в должности заместителя министра обороны.